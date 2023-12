Alien è ufficialmente diventato un libro per bambini dell'asilo

Sul finire del 2023 arriva una delle notizie più strambe e divertenti dell'anno, con il capolavoro horror Alien di Ridley Scott che in queste ore è diventato ufficialmente un libro per bambini dell'asilo.

Penguin Random House ha annunciato infatti la pubblicazione di A is for Alien: An ABC Book, un nuovo titolo della linea Little Golden Book basato sul classico horror fantascientifico del 1979 di Ridley Scott: il libro illustrato insegnerà ai giovani lettori l'alfabeto con le illustrazioni di Ripley (Sigourney Weaver) e dei suoi compagni sulla Nostromo, incluso ovviamente l'alieno xenomorfo. Il libro è attualmente disponibile per il preordine, con un'uscita è prevista per il 9 luglio 2024.

Tra gli altri franchise cinematografici che hanno ottenuto il trattamento del Little Golden Book in passato ci sono anche Star Wars, Ghostbusters e il Marvel Cinematic Universe, ma nessuno di questi era stato ispirato ad un film così direttamente legato al cinema per adulti.

Ricordiamo che i diritti di Alien oggi risiedono in casa Disney dopo la fusione con la Fox, e ci sono grandi progetti per il rilancio del franchise in vista del suo 45° anniversario il prossimo anno. Oltre all libro per bambini, la saga di Alien tornerà al cinema con Alien: Romulus, il primo film dopo Alien: Covenant del 2017, interpretato da Cailee Spaeny di Priscilla, diretto da Fede Álvarez e prodotto da Ridley Scott, in uscita il 16 agosto 2024.

Inoltre FX sta anche lavorando alla prima serie tv live-action di Alien, creata dall'acclamato sceneggiatore di Fargo Noah Hawley, che però non arriverà prima del 2025.