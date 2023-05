Alien torna al cinema: 5 curiosità che non sapete sul capolavoro di Ridley Scott

Grazie a Lucky Red questa settimana tornano nelle sale Alien e Aliens, i due capolavori della fantascienza hollywoodiana firmati da Ridley Scott e James Cameron e usciti rispettivamente nel 1979 e nel 1986.

Dato che queste occasioni rappresentano eventi imperdibili per i fan vecchi e nuovi per riscoprire o scoprire per la prima volta due film importantissimi per la storia del cinema, per l'occasione abbiamo preparato per voi 5 curiosità da scoprire su Alien di Ridley Scott (qui potete recuperare le 5 curiosità su Aliens di James Cameron). Come al solito, potete leggerle nell'elenco qui sotto:

I Who e Alien, una strana connessione: le luci laser blu utilizzate nella camera delle uova della nave aliena sono state prese in prestito dagli Who, dato che la band li stava testando per uno spettacolo imminente nel teatro di posa accanto a quello occupato da Ridley Scott, agli Shepperton Studios di Londra.

Preservativi nello spazio profondo : per creare i tendini delle feroci mascelle dello xenomorfo sono stati utilizzati, si, dei preservativi sminuzzati.

Gatti, alieni e...cani : per fare in modo che il gatto Jones reagisse con paura all'entrata in scena dell'alieno, gli venne messo davanti un pastore tedesco. Tra i due animali c'era uno schermo protettivo, in modo che il gatto non potesse vedere il cane finché lo schermo non veniva sollevato. Quando i membri della troupe rimuovevano lo schermo, il gatto smetteva di avanzare e iniziava subito a soffiare: quando si dice una reazione spontanea da grande attore.

Quella scena celeberrima dell'ultima cena : la mitologica scena dell''Ultima Cena' NON è stata girata in una sola ripresa, contrariamente a quanto vogliono le leggende sulla produzione del film. La sequenza in realtà è stata girata due volte: durante la prima ripresa, il mostro non è riuscito a passare attraverso la maglietta di Kane. Tuttavia, il tentativo fallito è visibile nel film finito poiché Ridley Scott (che ha girato personalmente tutte le riprese con camera a mano) amava l'immagine della testa del mostro schiacciata contro la t-shirt, dato che fa sembrare che la creatura stia lottando con tutte le sue forze per uscire (recuperate il documentario "The Beast Within" per maggiori retroscena).

Che odore ha un facehugger: il facehugger morto che Ash sottopone ad un'autopsia era 'vero', nel senso che venne realizzato con crostacei freschi, quattro ostriche e un rene di pecora per gli organi interni. Ovviamente, la scena fu girata in fretta e in furia perché tutto quel materiale organico marciva molto velocemente sotto le potenti luci del set.

Alien e Aliens: Scontro Finale saranno al cinema il 29, 30 e 31 maggio, distribuiti da Lucky Red come eventi speciali. Per altri contenuti date uno sguardo alla prima foto dal set del nuovo film di Alien, diretto da Fede Alvarez.