Alien: svelato ufficialmente il titolo del nuovo film di Fede Alvarez

Dopo mesi di speculazioni sul nuovo film di Alien, diretto dal regista uruguaiano Fede Alvarez e previsto per quest'anno, la Disney ha finalmente confermato il titolo ufficiale del nuovo capitolo della saga cinematografica creata da Ridley Scott.

Niente di nuovo, tuttavia, dato che il film, prodotto da 20th Century Studios, sarà definitivamente intitolato Alien: Romulus, confermando dunque il sottotitolo che accompagna il progetto praticamente fin dall'inizio della lavorazione. Stando alla nuova descrizione ufficiale del film fornita in queste ore dalla Disney, Alien: Romulus seguirà un gruppo di giovani provenienti da un mondo lontano costretti ad affrontare la forma di vita più terrificante dell'universo.

Il film è previsto per il 16 agosto di quest’anno e a questo punto non dovrebbero esserci cambi di data: il cast avrà per protagonisti Cailee Spaeny, stella emergente protagonista di Priscilla di Sofia Coppola, insieme ad Isabela Merced, Aileen Wu, Spike Fearn, David Jonsson e Archie Renaux. Disney ha anche confermato che il nuovo capitolo cinematografico non sarà in alcun modo collegato alla serie tv di Alien sviluppata da Noah Hawley, prodotta da FX e in arrivo prossimamente per le piattaforme di streaming on demand Hulu e Disney+.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità: in attesa di un trailer ufficiale di Alien: Romulus, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.