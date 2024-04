Alien: Romulus, per vederlo sarà necessario conoscere Alien e Aliens?

Alien: Romulus sarà ambientato tra gli eventi di Alien e Aliens, ma per gustarsi l'esperienza creata da Fede Alvarez sarà necessario aver visto i due capitoli capostipiti del franchise, diretti rispettivamente da Ridley Scott e James Cameron?

A questa domanda lasciamo rispondere direttamente l'autore de La casa e Man in the dark, che nel corso di una recente intervista promozionale con il magazine The Hollywood Reporter ha spiegato che Alien: Romulus è stato pensato per divertire tutti i fan, sia quelli di lunga data che i nuovi arrivati:

"Il modo in cui l'abbiamo realizzato è che se non hai visto i capitoli precedenti, beh, allora sono molto geloso della vostra situazione perché vivrete un'esperienza incredibile. Avrai tutti questi mondi diversi di Alien che ti vengono incontro e per te sarà un'esperienza nuova, se non hai mai visto gli altri film. Non sai come nasce la creatura e non sai niente di niente, okay? È fantastico. Vi divertirete tantissimo. Invece, se avete già visto gli altri film, allora in un certo senso avrete un'esperienza completamente diversa, perché vedrai e troverai diversi collegamenti con Alien e Aliens. Se sei un fan sfegatato della saga, allora sarai quella persona che infastidisce i tuoi amici al cinema, dicendo loro che sai da dove viene quella pistola e di cosa stanno parlano i personaggi. Alien: Romulus è realizzato in questo modo, e la speranza è che possa funzionare in egual misura per tutti, fan vecchi e nuovi. Il fatto è che adoro tutti i film della saga, e non volevo omettere niente."

Alien: Romulus uscirà il 14 agosto in Italia. Per altri contenuti, scoprite il rating ufficiale di Alien: Romulus.

