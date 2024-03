Alien: Romulus, il trailer arriva oggi? Fede Alvarez sui social fa sognare i fan

Le indiscrezioni dei giorni scorsi davano il trailer di Alien: Romulus come imminente, e il regista Fede Alvarez sembrerebbe averle appena confermate con il suo ultimo post pubblicato sui social.

Come potete vedere in calce all'articolo, il regista uruguaiano nelle ultime ore della giornata di martedì 19 marzo è comparso sulla sua pagina del social network X per avvisare i fan e promettere qualcosa di grosso in arrivo DOMANI, vale a dire oggi mercoledì 20 marzo: il post, semplicemente, mostra una scritta bianca su sfondo nero, che però è bastata agli appassionati per iniziare ad immaginare un possibile reveal del trailer dell'attesissimo Alien: Romulus. Tuttavia, alcuni tra i più devoti poco dopo si sono accorti che, giocando con i filtri, dal nero dell'immagine inizia a profilarsi la figura di uno xenomorfo, segno indistinguibile che conferma la natura del post del regista.

Ricordiamo che secondo la star protagonista Cailee Spaeny e le ultime indiscrezioni sulla trama, Alien: Romulus è ambientato tra gli eventi di Alien e Aliens, ovvero i primi due film della saga diretti da Ridley Scott e James Cameron. La giovane attrice di Priscilla guida un cast che include anche Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn e Aileen Wu. Fede Alvarez ha scritto la sceneggiatura insieme a Rodo Sayagues, con Ridley Scott a bordo come produttore del film.

Alien: Romulus uscirà il 16 agosto prossimo, sarà il primo film di Alien distribuito dalla Disney.

