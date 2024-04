Alien: Romulus sarà vietato ai minori oppure sarà PG-13? Ve lo sveliamo

Oltre al rating ufficiale di Joker: Folie à Deux, che sarà classifica rated-r, in questo articolo vi invitiamo a scoprire la classificazione di Alien: Romulus, nuovo film della famosa saga fanta-horror diretto da Fede Alvarez.

Senza grossi clamori né colpi di scena, vi diciamo subito che come prevedibile Alien: Romulus sarà classificato rated-r, come del resto tutti i precedenti capitoli del franchise creato da Ridley Scott e anche i film del regista uruguaiano, noto per la quantità esorbitante di sangue finto versato sui set di titoli come La casa 2013 e Man in the dark: la classificazione è stata resa nota ufficialmente da un comunicato stampa della Disney/20th Century Studios, sebbene al momento non siano stati diffusi i dettagli della motivazione di questo bollino rosso. Tuttavia possiamo facilmente immaginarli, dato che uno dei punti principali della campagna promozionale del film condotta dal regista e dal cast è stato proprio il livello di violenza contenuta in Alien: Romulus.

Alien: Romulus è il sesto film della serie principale di Alien, l'ottavo se includiamo anche i due film spin-off di Alien vs. Predator: finora, soltanto un capitolo del franchise di Alien è uscito al cinema con una classificazione PG-13, Alien vs. Predator del 2004, ennesimo dato che fa del rating-r di Alien: Romulus un dettaglio tutt'altro che sorprendente.

