Alien: Romulus, svelati i primi dettagli della trama del nuovo film di Fede Alvarez

Dopo le promettenti dichiarazioni di Ridley Scott su Alien: Romulus, in queste ore sono emersi i primi dettagli sulla trama del prossimo capitolo della famosa saga fantascientifica horror, diretta questa volta dal regista uruguaiano Fede Alvarez.

Il film, conosciuto attualmente come Alien: Romulus ma con un titolo ufficiale ancora tutto da svelare, dovrebbe dare il vita ad una storia completamente nuova nella lunga serie di fantascienza horror, che dopo il naufragato Alien 5 di Neil Blomkamp negli ultimi anni è tornata al cinema solo con i prequel Prometheus (2012) e Alien: Covenant (2017): sebbene le anticipazioni al momento non siano molte, una prima trama di Alien: Romulus anticipa che la storia si concentrerà su "un gruppo di giovani esploratori arrivati su un pianeta remoto, dove si troveranno a confrontarsi con la forma di vita più terrificante e micidiale conosciuta nell’universo”.

Purtroppo niente che non avremmo potuto capire guardando l'elenco del cast di Alien: Romulus, composto da Cailee Spaeny, star emergente di Priscilla, oltre a David Jonsson (Industry), Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (Rosaline), Spike Fearn (The Batman) e Aileen Wu (Away From Home), ma le riprese di Alien: Romulus sono terminate a luglio scorso e Ridley Scott ha dichiarato di aver visto il film completo, dunque presto o tardi ne sapremo di più, magari già dopo la fine degli scioperi.

L'uscita del film è attualmente prevista per il 16 agosto 2024.