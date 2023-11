Alien Romulus, svelata la timeline del nuovo film della saga: quando sarà ambientato?

Mentre Timothy Olyphant veniva annunciato nel cast della serie tv di Alien creata da Noah Hawley e in arrivo per FX, dal tappeto rosso dei Gotham Awards l'attrice Cailee Spaeny divulgava nuovi dettagli sulla trama di Alien Romulus.

La star di Priscilla, scelta per essere protagonista del nuovo film della saga di Alien diretto da Fede Alvarez, ha descritto la storia come una storia vicenda a sé stante ambientata nell’universo creato da Ridley Scott e alimentato da artisti del calibro di James Cameron e David Fincher: secondo Cailee Spaeny, inoltre, Alien Romulus sarà ambientato tra gli eventi di Alien e Aliens, ovvero i primi due film della saga: "Dovrebbe inserirsi tra il primo e il secondo film", ha confermato Spaeny ai microfoni della collega Michaela Zee di Variety. “Da quanto so per questo film hanno reclutato le stesse persone che lavorarono ad Aliens di James Cameron, le stesse persone che hanno costruito quegli xenomorfi hanno costruito anche i nostri. Quindi vedere il design originale tornare in vita con le persone originali che lavorarono a questi film 45 anni fa è stato davvero incredibile".

Alien di Ridley Scott, uscito nel 1979, si concludeva con Ellen Ripley di Sigourney Weaver che espelleva lo xenomorfo dalla sua capsula di salvataggio e si metteva in un sonno criogenico per un lungo viaggio di ritorno verso la civiltà umana. Sette anni dopo, James Cameron ha continuato quella storia con Aliens, cambiando totalmente genere all'horror di Ridley Scott e trasformando la storia di Ripley in un vero e proprio war-movie. Alien: Romulus sarà ambientato tra i due film, ma conoscendo la carriera di Fede Alvarez è altamente probabile che propenderà per le atmosfere horror del capitolo originale.

Alien: Romulus uscirà nei cinema il 16 agosto 2024.