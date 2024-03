Alien: Romulus, il regista punta in alto: 'È qualcosa di mai visto!'

L'agghiacciante trailer di Alien:Romulus ci ricorda di cosa è capace uno xenomorfo, ma ai fan non è sfuggito un dettaglio nelle clip che potrebbe anticipare un aspetto poco approfondito nella saga di Riddley Scott.

Alien: Romulus porta la firma di Fede Alvarez, già maestro dell'horror, che per far rivivere il franchise a distanza di anni da Alien: Covenant si è spinto oltre i limiti, puntando molto, molto in alto. L'indizio delle capsule di ibernazioni grondanti di sangue vi dicono qualcosa?

"Senza spoilerare troppo, è un assaggio di una scena che viene riprodotta in modo diverso rispetto agli altri film, e non solo ai film di Alien - ha rivelato Álvarez a Entertainment Weekly - è fantastico quando puoi fare qualcosa in un film e mentre lo giri ti rendi conto: 'Beh, questo non è mai stato visto prima nella storia dell'umanità'". Le capsule di ibernazione nelle navicelle non sono una novità in Aliens in quanto utilizzate da parte dei personaggi al fine di affrontare i viaggi di grandi distanze, ma questo letargo obbligato non ha sempre esiti positivi. La scelta di Alvarez riprende appunto le origini del franchise ma, come anticipato dallo stesso regista, con intenti più terrificanti. Le premesse su Alien: Romulus prevedono anche una scena disgustosa con Isabela Merced: cosa possiamo aspettarci dal nuovo capitolo del franchise?

Lo scopriremo al cinema: Alien: Romulus arriverà al cinema questa estate!

