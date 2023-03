Alien Romulus: quattro nuove aggiunte al cast del film di Fede Alvarez!

Continuano ad arrivare aggiornamenti sul fronte Alien Romulus, il nuovo capitolo del celebre franchise che sarà diretto dal regista uruguaiano Fede Alvarez. E dopo il fresco annuncio della co-protagonista, oggi Deadline ha confermato che altri quattro membri si sono uniti al cast della pellicola.

Stiamo parlando di David Jonsson (Industry), Archie Renaux (Shadow and Bone), Spike Fearn (Aftersun) e l'esordiente Aileen Wu, che reciteranno al fianco di Cailee Spaeny e Isabela Merced nel nuovo film di Alien.

Meglio conosciuto per il suo ruolo di Gus in "Two's Industry", Jonsson sarà presto protagonista della commedia romantica di Searchlight Rye Lane, che debutterà su Hulu il 31 marzo. Renaux interpreta Malyen nella serie fantasy di Netflix Shadow and Bone, mentre Fearn ha recitato in Aftersun, The Batman e altri progetti.

Secondo le ultime indiscrezioni Alien: Romulus uscirà direttamente in streaming, tra Hulu (negli USA) e Disney Plus (nel resto del mondo), sulla scia del grande successo ottenuto da Prey, ultimo film della saga di Predator. La sceneggiatura sarà firmata da Rodo Sayagues.

Il regista e produttore originale di Alien, Ridley Scott, che ha anche prodotto e diretto le serie Prometheus e Alien: Covenant, produrrà la pellicola insieme a Michael Pruss (Boston Strangler) per Scott Free, con Brent O'Connor (Bullet Train), Elizabeth Cantillon ( Persuasion) e Tom Moran (The Donut King) nel ruolo di produttori esecutivi. Le riprese inizieranno a Budapest il 9 marzo.