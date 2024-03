Alien: Romulus, promosso o bocciato? Prime reazioni e anticipazioni sulla trama e trailer

Dopo le entusiastiche reazioni a Civil War di Alex Garland, presentato in queste ore al South by Southwest Film Festival, da Hollywood arrivano i primi pareri su Alien: Romulus, attesissimo nuovo film della celebre saga di Alien.

Secondo le fonti, infatti, il film diretto da Fede Alvarez è stato proiettato qualche giorno fa in California durante un test-screening, con un trailer che dovrebbe arrivare entro questo mese: nel frattempo, però, le prime informazioni trapelate faranno molto piacere ai fan di Alien.

Il responso nei confronti di Alien: Romulus è molto positivo, almeno stando ai pochi commenti emersi dalla proiezione. Il film è descritto come un mix tra Alien di Ridley Scott e Aliens di James Cameron, con la suspense e i brividi da film horror del capitolo originale e l'esaltazione action del sequel cult, con il riferimento a Romolo nel titolo che rappresenta il nome della stazione di ricerca Weyland-Yutani al centro del film. Si dice che la stazione, nella storia, sia abbandonata da centinaia di anni, ma sarà al centro dell'indagine del nuovo equipaggio protagonista, tra cui c'è la protagonista Rain (Cailee Spaeny, curiosamente nel cast anche di Civil War di Alex Garland). Un dettaglio sanguinolento e splatter: pare che in Alien: Romulus ci sarà una nuova razza di Facehugger con tentacoli acuminati, cosa che rende l'atto di abbracciare il viso delle loro vittime molto più grafico e raccapricciante. Recentemente, l'attrice Isabela Merced aveva anticipato una scena disgustosa in Alien: Romulus.

Inoltre, la nuova protagonista è stata paragonata a Ripley, “tosta” al punto giusto e pronta ad armarsi per far esplodere gli xenomorfi sulla sua strada. Il film, lo ricordiamo, uscirà il 16 agosto prossimo.

