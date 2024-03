Alien: Romulus, ecco il primo, angosciante trailer! Lo Xenomorfo è tornato

A quasi 10 anni da Alien: Covenant il momento di tornare a farci inseguire dagli xenomorfi in giro per l'universo è finalmente giunto! Alien: Romulus segnerà un nuovo inizio per la saga ideata da Ridley Scott, ma solo oggi la produzione ci ha permesso di trovare soddisfazione con il primo trailer del film con Cailee Spaeny.

Come anticipato dal regista Fede Alvarez in giornata, il trailer di Alien: Romulus è effettivamente stato pubblicato sul web pochi minuti fa: si tratta, in realtà, di un teaser di appena un minuto che nulla svela della trama del film, ma che ci permette comunque di immergerci in quelle che, speriamo, saranno effettivamente le sue atmosfere.

Urla, buio, rumori inquietanti, luoghi claustrofobici... E ovviamente lui, lo Xenomorfo, a fare la sua comparsa negli istanti conclusivi e senza alcun preavviso, proprio come gli individui della sua specie hanno sempre fatto terrorizzandoci generazione dopo generazione! Le prime immagini del film ci permettono di ammirare per qualche istante anche la protagonista interpretata da Cailee Spaeny, ma come già anticipato nessun'altra informazione ci è stata rivelata. Vedremo, a questo punto, se il film segnerà un ritorno agli albori per la saga (a proposito: quando sarà ambientato Alien: Romulus?), ma quel che è certo è che le premesse sembrano essere decisamente buone.

