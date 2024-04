Alien: Romulus, l'inquietante e sanguinoso first look Disney mostrato al CinemaCon

Nel panel più per adulti di sempre della Disney al CinemaCon, oltre alle volgarità esilaranti di Deadpool & Wolverine lo studio ha scioccato i presenti anche con la sanguinaria ed inquietante presentazione di Alien: Romulus.

Durante la presentazione al CinemaCon, il regista Fede Alvarez e il produttore Ridley Scott (che durante il panel di Paramount ha mostrato le prime scene in anteprima de Il gladiatore 2) hanno inviato un messaggio e introdotto un first look speciale ad Alien: Romulus.

Il video inizia con due giovani ragazze che scoprono un cadavere. Un altro membro del team, un uomo, sta ispezionando la zona intorno alla nave, circondata da uova: un nuovo strumento di tecnologia mostra che esiste una luce che può vedere attraverso le parti del corpo, evidenziando legamenti e ossa sotto la carne. L'uomo di cui sopra ha un pulsante sul collo, che viene premuto spingendolo a bloccarsi e a fissare il soffitto mentre i suoi occhi ruotano all'indietro e si riavvia: non è un umano ma un androide. Nel frattempo, le uova iniziano a schiudersi: una creatura cerca di avvinghiarsi al viso di uno del team, ma quello riesce a respingerlo. L'equipaggio cerca di chiudere le porte dietro di sé per scappare ma uno degli alieni riesce a passare e inizia ad inseguirli. Alla fine, l'inevitabile: uno dei membri dell'equipaggio viene colpito in faccia da uno dei facehugger.

In un'altra clip, un personaggio non si sente bene e si stringe il petto. Viene utilizzato il dispositivo per vedere attraverso il corpo, mostrando l'alieno che cerca di uscire dalle costole. Il personaggio crolla, fa schiuma dalla bocca, viene scosso da convulsioni e accidentalmente mette in moto la nave prima che l'alieno gli esplode da petto. È un momento sanguinoso e terrificante, che raggiunge il suo climax quando la nave fuori controllo inizia a muoversi incontrollata finché non si schianta contro una nave più grande.

Alien: Romulus sarà vietati ai minori, la data d'uscita è fissata per il 14 agosto in Italia.

