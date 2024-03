Alien: Romulus, Fede Alvarez promette: 'Le creature sono realistiche, niente CGI'

Alien: Romulus è ambientato tra Alien e Aliens, e allora ha senso che il regista Fede Alvarez abbia deciso di tornare alle origini del franchise per adottare un approccio di messa in scena simile a quello di Ridley Scott e James Cameron.

A tal proposito, parlando con The Hollywood Reporter, il regista uruguaiano ha rivelato che per Alien: Romulus non sono stati utilizzati green screen, ovviamente nei limiti del possibile, spiegando che il suo team ha studiato molto attentamente i film di Ridley Scott e di James Cameron, e addirittura collaborato con la troupe originale di quei film, per realizzare delle creature realistiche senza la CGI: "Per le creature, abbiamo coinvolto i ragazzi di Aliens", ha detto. "Erano poco più che ventenni quando hanno realizzato Aliens e facevano parte della squadra degli effetti speciali guidata da Stan Winston. E ora sono dei maestri nel loro settore. Li abbiamo reclutati per lavorare su tutte le nuove creature del film, perché per Alien: Romulus abbiamo utilizzato solo animatronic e pupazzi."

Questo concetto è stato enfatizzato anche dalla protagonista di Alien: Romulus Cailee Spaeny: “Abbiamo utilizzato solo effetti pratici. Le persone che hanno lavorato ad Aliens di James Cameron sono tornate per creare lo xenomorfo. Avevamo dei burattinai che lavoravano sul face-hugger e lo facevano muovere. Quando eravamo sul set, sembrava tutto così vivo."

Il film uscirà dal 14 agosto in Italia. Per altri contenuti scoprite chi sono gli attori del cast di Alien: Romulus.

