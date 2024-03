Alien: Romulus, Cailee Spaeny è pronta ad ereditare il ruolo iconico di Sigourney Weaver?

Cailee Spaeny è una delle giovani star più in voga del momento, ma dopo il premio come miglior attrice a Venezia 2023 per Priscilla dovrà affrontare la sfida più grande della sua carriera con Alien: Romulus, nuovo film della leggendaria saga fanta-horror.

Nel nuovo capitolo, diretto da Fede Alvarez e immaginato come un prequel di Aliens di James Cameron ambientato in circa 20 anni dopo gli eventi del primo Alien di Ridley Scott, la giovane attrice di Civil War sarà infatti chiamata ad ereditare un ruolo iconico della storia del cinema, quello della Ellen Ripley di Sigourney Weaver: si tratta di una figura importantissima che ha stabilito un nuovo punto di riferimento per le eroine femminili dell'action, dando il là ad una lunga tradizione sia per la saga di Alien (Noomi Rapace, Katherine Waterson) che per altri franchise. In Alien: Romulus Cailee Spaeny sarà la nuova protagonista Raines, ma l'attrice sa che dovrà confrontarsi per forza di cose con il lascito di Sigourney Weaver.

"Ho sicuramente fatto tutto il possibile per rendere credibile il mio personaggio", ha detto l'attrice a Total Film. "Sigourney nel ruolo di Ripley è sicuramente una parte importante della storia del cinema e uno dei grandi motivi per cui la saga di Alien ha cambiato le regole del gioco a Hollywood. Sapevo che non avrei mai potuto essere lei o rimpiazzarla, per questo non ho provato ad imitarla e ho inserito nel personaggio di Raines tutto ciò che mi rappresenta, per cercare di renderla il più tridimensionale possibile."

