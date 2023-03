Alien Romulus, annunciata la co-protagonista del nuovo film della saga: ecco chi sarà

I lavori su Alien Romulus, nuovo film della celebre saga horror fantascientifica creata da Ridley Scott, proseguono a spron battuto e in vista dell'imminente inizio delle riprese in queste ore è stata annunciata l'attrice protagonista del progetto.

Secondo quanto riportato da Deadline, la star di Madame Web e Dora e la città perduta Isabela Merced si è unita al sesto film di Alien insieme a Cailee Spaeny in un ruolo attualmente sconosciuto, ma non è difficile ipotizzare che entrambe le attrici possano far parte del nuovo equipaggio al centro della storia. Al momento, comunque, non sono noti i dettagli sulla trama di quello che sarà a tutti gli effetti il sesto film della saga di Alien, a parte il fatto che sarà diretto dal regista uruguaiano Fede Alvarez con la casa di produzione Scott Free di Ridley Scott ad agire dietro le quinte.

Secondo quanto riferito, inoltre, Alien: Romulus uscirà direttamente in streaming, tra Hulu (negli USA) e Disney Plus (nel resto del mondo) grazie (o a causa) del grande successo ottenuto da Prey, nuovo film della saga 'rivale' di Predator. Non è chiaro se il progetto avrà anche una distribuzione limitata nelle sale, ma secondo quanto riportato il budget rimarrà basso e non toccherà cifre stratosferiche, seguendo appunto il modello di Prey.

Ricordiamo che la 20th Century Studios sta lavorando anche alla prima serie tv live-action della saga di Alien, sempre in arrivo su Hulu e creata dall'acclamato sceneggiatore Noah Hawley. Quale dei due progetti vi intriga di più? Ditecelo nei commenti.