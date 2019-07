Alien di Ridley Scott tornerà nei cinema in 4K per il 40esimo anniversario

Quest'anno si festeggerà il quarantesimo anniversario di Alien di Ridley Scott, ovvero l'occasione perfetta per celebrare il film con una nuova ridistribuzione nelle sale cinematografiche.

Nonostante le numerose versioni del film disponibili per il mercato home-video, c'è qualcosa di unico nel vivere la claustrofobia suscitata dall'opera di Scott in una sala cinematografica, un'esperienza con la quale non tutti fan hanno potuto confrontarsi, specialmente quelli più giovani.

Ebbene, negli Stati Uniti grazie a Fathom e Turner Classic Movies Alien tornerà nelle sale con una distribuzione limitata con degli approfondimenti esclusivi: le date previste per l'evento sono domenica 13 ottobre, martedì 15 ottobre e mercoledì 16 ottobre. Qui sotto la descrizione ufficiale dell'evento:

"Festeggia il 40° anniversario di Alien! Diretto da Ridley Scott, l'originale classico di fantascienza segue Ripley (Sigourney Weaver) e il suo equipaggio mentre indagano su un sospetto SOS proveniente da un pianeta remoto, dove però faranno una terrificante scoperta. Questo evento dell'anniversario include approfondimenti esclusivi forniti da Turner Classic Movies".

Non si sa ancora se il film tornerà in sala anche in Italia, quindi rimanete con noi per eventuali aggiornamenti.

Per quanto riguarda il futuro della saga, sembra che i fan avranno anche un nuovo film prequel diretto da Ridley Scott, che continuerà la storia di Prometheus e Alien: Covenant hanno interrotto. L'indiscrezione è stata lanciata da Variety a fine maggio, anche se al momento non si ha alcun indizio sulla trama.

Per altri approfondimenti, recuperate il nostro Everycult su Alien.