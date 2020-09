Alien, Ridley Scott torna a parlare del nuovo film: 'C'è qualcosa in programma'

Il franchise di Alien rappresenta uno dei grandi punti interrogativi di Hollywood dopo la fusione tra Fox e Disney, con i piani per un nuovo capitolo ancora saldamente presenti sulla scrivania del regista Ridley Scott.

In una nuova intervista con Forbes per parlare della sua prima serie tv Raised by Wolves, in uscita in questi giorni negli Stati Uniti grazie alla piattaforma di streaming HBO Max, il leggendario regista ha dichiarato che il terzo capitolo della nuova saga di Alien - dopo Prometheus e Covenant - è ancora nella sua agenda, e forse qualcosa sta iniziando a muoversi dietro le quinte.

"Abbiamo qualcosa in programma. Ciò che abbiamo provato a fare con Prometheus e Covenant è stato percorrere una nuova strada e reinventarci ma, qualora andassimo avanti con la saga, non racconteremo una storia ambientata prima dei fatti narrati in Prometheus. Credo che ciò che è stato fatto sia già sufficiente. Però, sapete, i fan stanno facendo domande fondamentali come: 'Alien, il facehugger, il chestbuster, si è già detto tutto su di loro o hanno qualcos'altro da raccontare? Oppure si dovrebbe ripartire da zero, e magari dovremmo limitarci a conservare il 'brand' Alien solo in funzione del franchise?' La domanda fondamentale continua ad essere questa".

Insomma, Ridley Scott sembra intenzionato a continuare la sua saga anche a costo di 'ripartire da zero': è possibile che con queste parole si riferisca ad un vero e proprio remake? Oppure pensate che abbia in mente un 'fresh start', magari slegato dalla storia con protagonista Michael Fassbender? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

