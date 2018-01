Alien: Ridley Scott spera di sviluppare i prossimi progetti con la Disney

vorrebbe fare dei nuovi film di Alien , nonostante recentemente avesse dichiarato i progetti "andati". Probabilmente, il leggendario regista ha pensato con rinnovato entusiasmo al recente accordo che ha coinvolto la

Il franchise di Alien è una delle tante proprietà che sono state acquisite dalla Casa di Topolino con questo mega accordo stipulato con la Fox. E i fan di Alien certamente sperano che, anche se si dovessero far dei film a tema, in futuro, venga data piena libertà d'azione a chi se ne occuperà (come l'R-Rated per Deadpool, per fare un esempio).

Ecco cosa ha detto Scott al riguardo parlando con Digital Spy:

"Penso che dovrebbero farlo (la Disney) perché quando le persone amano molto un franchise, è da pazzi non continuare!"

Nonostante la Disney sia associata a contenuti per famiglie, Scott non dispera sul fatto ch le cose possano andar bene anche per di film a contenuto violento, come quelli di Alien:

"Penso che sia grandioso, una buona cosa per la Disney. Tra tutti gli Studios, loro sono quelli in cima, si sono preparati molto, hanno pensato bene a molte cose, compreso il pubblico verso il quale preparano i propri prodotti. Per questo hanno successo. Possono certamente superare la linea del PG-13, perché nel momento in cui vedranno che alcuni contenuti sono di successo, fare un piccolo passo verso qualcosa di più oscuro non sarà un problema. Bisognerà vedere se lasceranno i contenuti di un certo tipo sotto l'etichetta Disney e quelli di un altro sotto quella Fox, di certo hanno un business plan per questo."

Purtroppo, nonostante sembri molto ottimista, i numeri dell'ultimo Alien parlano chiaro: guadagno di Covenant? 74 milioni di dollari.

Vedremo.