Alien, Ridley Scott chiese a Yaphet Kotto di infastidire volontariamente Sigourney Weaver

Alien è, probabilmente, la migliore rappresentazione dell'horror sci fi al cinema, oltre ad essere, senza alcun dubbio, una delle migliori opere al cinema dirette da Ridley Scott. Pare che il regista tenesse talmente tanto alla buona riuscita del prodotto da provocare alcune reazioni nei suoi attori.

Non è la prima volta che un regista cerca di spingere i suoi interpreti al limite per ottenere le reazioni più autentiche e veritiere. Molto spesso, nel corso della storia del cinema, ciò ha spinto tantissimi attori a ricordare le proprie esperienze sul set in maniera molto negativa o, quanto meno, legata a diverse esperienze maturate durante le produzioni. Il cast aveva delle tradizioni molto macabre sul set di Alien e questo, ovviamente, si è tradotto anche in alcune dinamiche interne tra i vari attori.

Pare che Ridley Scott, infatti, avesse chiesto a Yaphet Kotto di comportarsi in maniera sgradevole ed infastidire costantemente Sigourney Weaver anche fuori dal set in modo che la tensione tra di loro potesse riverberarsi anche sui loro personaggi. L'attore, successivamente, si pentì della sua scelta principalmente perché trovava la collega una persona fantastica e molto socievole con cui passare il tempo anche durante le pause.

