Alien: questo remake low-budget vi terrorizzerà, ma non nel modo giusto

Nell'horror fantascientifico pochi film hanno fatto scuola come Alien: il film di Ridley Scott fu fondatore di una saga che ancora oggi non accenna a perdere un grammo del suo fascino, nonostante alcuni sequel e prequel non esattamente all'altezza dell'originale.

A reggere il confronto con il capolavoro di Ridley Scott, d'altronde, ci è probabilmente riuscito il solo James Cameron con il successivo Aliens - Scontro Finale, mentre capitoli più recenti come Covenant o Prometheus hanno trovato critiche solo in parte favorevoli.

Ma è qui che arriva lui: il remake low-budget di Alien creato da un gruppo di fan che, dotati di tanto coraggio e tempo libero, hanno riproposto su YouTube un montaggio delle scene più famose del cult del 1979 rigirate con mezzi che definire di fortuna sarebbe un complimento. Interni in cartone, tubi di aspirapolvere, effetti sonori realizzati con la bocca... Tutto è meraviglioso e a suo modo terrificante (la scena dell'uccisione di Ash fa, se possibile, ancora più ribrezzo dell'originale) e merita assolutamente una visione!

Ridley Scott, intanto, ha recentemente ricordato un momento storico del suo Alien; il regista ha anche rivelato che addirittura Stanley Kubrick lo chiamò per complimentarsi dopo aver visto Alien. Chissà, se fosse ancora vivo magari una telefonata toccherebbe anche ai nostri eroi di cui sopra!