Alien: nuovi clamorosi concept art dal film mai realizzato di Neill Blomkamp!

A qualche settimana dai nuovi concept art di Alien 5 di Neill Blomkamp, su Twitter emergono nuove immagini del film mai realizzato destinato a diventare un sequel ufficiale di Aliens - Scontro Finale di James Cameron.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'artista Geoffroy Thoorens ha rilasciato due nuovi concept art da Alien 5, film che avrebbe dovuto rappresentare il ritorno di Sigourney Weaver nei panni dell'iconica Ellen Ripley. Secondo quanto riferito, il film sarebbe stato ambientato dopo gli eventi di Aliens di James Cameron e avrebbe ignorato quelli di Alien 3 e Alien: Resurrection. Non a caso, le immagini in basso mostrano quello che sembrerebbe essere il ritorno di una nuova regina aliena.

In precedenza, Sigourney Weaver aveva dichiarato: "Abbiamo quasi iniziato le riprese quando stavo lavorando con James Cameron. Ma adesso siamo impegnati a fare Avatar 4 e 5. Adoro lavorare con Neill e penso che farebbe un film fantastico, e anche James è convinto che la sua sia una grande idea, quindi non si sa mai. Ma in questo momento penso che Neill abbia qualcosa come tre film in lavorazione."

I tre film citati sono Demonic, di cui è uscito un primo trailer, il misterioso Inferno con Taylor Kitsch e il sequel di District 9, annunciato a sorpresa qualche mese fa. Nel frattempo, il franchise di Alien continuerà con una serie tv live-action in arrivo per Disney+ e sviluppata da Noah Hawley, il creatore di Fargo e Legion.