Alien Legion: Warner Bros risponde a Star Wars e Rebel Moon con il film dal fumetto Marvel

La Warner Bros è pronta a creare la propria galassia lontana lontana con la space-opera Alien Legion, adattamento dell'omonimo fumetto pubblicato originariamente da Marvel Comics che debutterà al cinema per la regia di Tim Miller.

Lo studio ha acquisito i diritti di Alien Legion, un fumetto di fantascienza degli anni '80, con l'obiettivo di costruire un nuovo franchise di space opera per il grande schermo. Miller, che ha diretto l'originale Deadpool e Terminator: Dark Fate, sarà il regista del film, con Don Murphy e Susan Montford di Angry Films, la casa di produzione i cui crediti includono Transformers e Real Steel, che produrranno insieme ad Aaron Ryder.

Alien Legion è stato co-creato da Carl Potts, ex redattore e scrittore della Marvel, ed è stato introdotto come parte del marchio di proprietà dell'editore, Epic Comics, nel 1983. È diventato il titolo più longevo della linea, sopravvivendo anche al marchio stesso. Descritta come "la Legione Straniera francese nello spazio", la storia di Alien Legion segue su una forza di mantenimento della pace intergalattica che accetta tra i suoi ranghi tutte le razze della galassia senza fare troppe domande sul passato o le intenzioni dei nuovi membri, e che opera all'interno di un sistema governativo noto come Unione Galattica.

Hollywood tenta di realizzare un film da questo fumetto da circa vent'anni, con i primi progetti risalenti al 2000 abbandonati per questioni di budget: la versione che più andò vicina ad essere realizzata fu quella del mega-produttore Jerry Bruckheimer, che finanziò una sceneggiatura scritta da un giovanissimo David Benioff (futuro co-creatore de Il Trono di Spade) e dagli autori del remake di Quel treno per Yuma 3:10 Derek Haas e Michael Brandt. In attesa di capire se Denis Villeneuve trasformerà il suo Dune in una trilogia, insomma, a quanto pare Warner Bros sembra intenzionata a proporre una nuova alternativa a Star Wars della Disney, anche in vista dell'uscita di Rebel Moon di Zack Snyder per Netflix.

Vi terremo aggiornati.