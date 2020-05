Alien, La cosa: il terrificante video mash-up ci mostra come sopravvivere alla pandemia

I migliori film horror come guida per sopravvivere alla pandemia di coronavirus che stiamo vivendo in questo periodo sulla nostra pelle. L'idea è di Michael Dougherty, regista di Godzilla II: King of the Monsters, che diciamo che in quanto a sopravvivenza del genere umano in situazioni apocalittiche sembra intendersene.

Il regista infatti ha confezionato con l'aiuto del montatore Evan Gorski un video mash-up con alcuni degli horror più cult della storia del cinema. Tra questi Alien, il primo film della saga e capolavoro di Ridley Scott, ma anche La cosa, il film cult di John Carpenter, remake del classico anni '50, e l'immancabile L'alba dei morti viventi di George A. Romero. Il filmato si focalizza appunto su quei personaggi che si trovano intrappolati in una certa situazione così come anche sui film in cui il virus è il soggetto principale del caos.

Il video è intitolato furbescamente EVERYTHING I NEED TO KNOW TO SURVIVE COVID-19 I LEARNED BY WATCHING SCIFI & HORROR MOVIES, e riprende anche alcuni dialoghi che potrebbero rivelarsi utili anche per la situazione nel mondo reale. Non solo la situazione attuale assomiglia molto a un film horror a tutti gli effetti, ma persino il grande Stephen King ha recentemente affermato di sentirsi in trappola proprio come uno dei tanti personaggi delle sue storie: "Sto lavorando a un libro, quindi la mattina mi dimentico di tutto e faccio quello. Volevo del tempo per scrivere, adesso ne sono pieno. Mi sento proprio come Jack Torrance, maledizione!", ha dichiarato King a Vanity Fair.

Intanto, il sequel del film di Dougherty, Godzilla vs. Kong è uno dei più attesi blockbuster della prossima stagione cinematografica. Recentemente sono emersi alcuni leak del film che mostrerebbero il look delle creature e delle armi.