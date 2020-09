Alien, Katherine Waterston vorrebbe tornare: ma Ridley Scott ha altri piani ...

Qualche settimana dopo le prime informazioni di Ridley Scott sul nuovo Alien Katherine Waterston, protagonista del precedente episodio della saga Alien: Covenant, è tornata a parlare del futuro del franchise e del suo possibile coinvolgimento.

Durante la promozione del suo nuovo film The Third Day, la Waterston ha parlato con The Playlist a proposito del suo ruolo nel futuro del franchise.

"Farei un nuovo film di Alien in un batter d'occhio" ha dichiarato l'attrice di Vizio di Forma di Paul Thomas Anderson. "Mi è piaciuto moltissimo lavorare con Ridley e ho amato interpretare quella parte. Spero che riusciremo a fare un nuovo capitolo, mi piacerebbe davvero tanto."

Forse ricorderete che la situazione non era delle migliori per il personaggio della Waterston alla fine di Covenant, dato che rimaneva intrappolata in stasi in una capsula di salvataggio dopo essere stato incastrata dal David di Michael Fassbender. Sfortunatamente, però, Ridley Scott ha dichiarato non rivisiterà il ​​mondo creato con Prometheus nel confermare che un nuovo film della saga è a tutti gli effetti in lavorazione.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere un sequel vero e proprio di Covenant? E se la saga prenderà una nuova direzione, cosa potrebbe aver escogitato Ridley Scott per riallacciarsi - come promesso anni fa - all'Alien originale del 1979?

Come al solito, fateci sapere la vostra nella sezione dei commenti!