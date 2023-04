Alien, prima foto dal set del nuovo film di Fede Alvarez: torna il facehugger!

Tante novità per i fan di Alien nelle ultime ore: dopo l'annuncio di Lucky Red, che riporterà nelle sale italiane Alien di Ridley Scott e Aliens di James Cameron, il regista Fede Alvarez ha pubblicato sui social la prima foto dal set del nuovo film di Alien.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, pubblicato su Twitter dal regista uruguaiano, l'immagine è pensata per celebrare l'Alien Day, ricorrenza che gli appassionati festeggiano ogni 26 aprile, e mostra un facehugger abbracciato al ciak del regista, il tutto all'interno di un lungo corridoio di una nuova navicella spaziale che, molto probabilmente, fungerà da location principale della storia.

Il primo Alien Day si è tenuto il 26 aprile 2015, con la data 4/26 che funge da collegamento con la luna LV-426, il luogo in cui gli xenomorfi sono stati scoperti per la prima volta nell'Alien originale del 1979. Ogni anno, durante quella giornata vengono pubblicati nuovi prodotti di merchandising, un modo come un altro per celebrare i film della di una saga che ha fatto la storia del cinema. A questo proposito, ricordiamo che i capolavori di Ridley Scott e James Cameron torneranno nelle sale italiane come evento solo il 29, il 30 e il 31 maggio.

Per altri contenuti, scoprite chi sarà la protagonista del nuovo film di Alien.