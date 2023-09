Che fine ha fatto Alien? I film e le serie tv spariti dai radar

Sembra proprio che il franchise di Alien stia continuando a navigare in una sorta di palude dove i progetti vengono annunciati, poi cambiano, poi vengono ripresi, poi non si sa. Quindi proviamo a fare chiarezza: che fine hanno fatto i film e le serie tv legati ad Alien?

Iniziamo con il dire che al momento nessuno dei progetti cinematografici di Alien è legato a Prometheus o Covenant. Lo stesso Ridley Scott, regista di entrambi e del classico primo capitolo, aveva commentato che difficilmente la saga sarebbe tornata nella timeline prequel per esplorarla ancora, anche perché pubblico e critica non erano stati così entusiasti.

C'è poi il film che dovrebbe arrivare per Hulu, diretto da Fede Alvarez. Alien di Fede Alvarez che tra l'altro ha finito le riprese, ma del quale non abbiamo nemmeno un titolo. Sappiamo che è stato lo stesso Alvarez a proporlo a Ridley Scott, talmente entusiasta dell'idea da saltare a bordo come produttore. Il poco che sappiamo al momento si riferisce al fatto che la pellicola dovrebbe essere scollegata dalle precedenti iterazioni, e che arriverà in streaming e non al cinema.

Lato serie tv c'è il progetto di Noah Hawley per FX, sempre prodotto da Ridley Scott. Hawley è stato il geniale creatore di Legion e la serie tv di Fargo, perciò c'era molto hype riguardo alla serie, anche se il progetto pare ancora embrionale. Dovrebbe però essere un prequel ma in continuità tematica con i primi due film della saga di Alien. Intanto ecco le ultime novità sul cast della serie tv di Alien.

Ultimo film perso nell'etere è quello che dovrebbe essere Alien 5 con il ritorno di Sigourney Weaver. Negli anni se n'è parlato più volte, soprattutto quando Neill Blomkamp era pronto a girare il proprio Alien, che sarebbe stato un sequel diretto di Aliens - Scontro finale. Solo che quel progetto è stato gradualmente abbandonato e lo stesso Blomkamp ha detto lo considera morto.

E voi siete in hype per i nuovi prodotti legati ad Alien o vi sembra che manchi il film importante in sala? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!