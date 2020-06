Alien, ci sarà o no un terzo film prequel? Lo chiarisce Ridley Scott

Dovrebbe tornare nelle prossime settimane, Pandemia permettendo, sul set del suo The Last Duel, film con protagonisti Ben Affleck, Adam Driver e Matt Damon, eppure sono in molti a domandarsi se Ridley Scott sia più o meno intenzionato a concludere la sua trilogia prequel di Alien, e il regista ha finalmente chiarito la sua posizione.

Con il flop di Alien: Covenant e la fusione tra Disney e Fox, i piani per un terzo capitolo sono improvvisamente saltati in aria, tanto che sono ormai anni che non si parla più di nuovo film della saga. Con i diritti passati a Disney e con la grave situazione che sta affrontando ora a causa del Coronavirus, diciamo che un nuovo Alien non è esattamente tra le priorità dello studio, guardando a costi e benefici, eppure Scott non ha dubbi: lui la trilogia prequel vuole assolutamente terminarla, con un ultimo capitolo di congiunzione con il primo e insuperabile film del franchise.



In una recente intervista con il Los Angeles Times, infatti, Scott ha suggerito di avere una precisa idea del film, sperando che un giorno possa riuscire a realizzarlo: "Penso che ci sia ancora tanta strada da percorrere con Alien, anche se credo che sia necessario ri-evolvere verso qualcosa di nuovo. Quello che ho sempre pensato realizzando il primo film era il perché fosse stata creata una creatura come lo Xenomorpho e perché viaggiasse all'interno di una nave apparentemente da guerra che trasportava questo carico di uova aliene. Quale era lo scopo del veicolo? E quale quello dell uova? Questo era l'argomento su cui dibattere: chi, perché e quale scopo è invece il prossimo passo, la prossima idea, penso".



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Vi lasciamo alla recensione di Alien: Covenant.