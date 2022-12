Alien, il nuovo film sarà intitolato Romulus? Svelata la data delle riprese

E' passato parecchio tempo dall'annuncio ufficiale del nuovo film di Alien, che sarà diretto dal regista uruguaiano Fede Alvarez e prodotto dal creatore della saga Ridley Scott, ma finalmente in queste ore sono emersi i primi dettagli relativi al misterioso progetto.

Secondo una nuova pubblicazione del sito Web di Film & Television Industry Alliance, il nuovo capitolo della saga è entrato in pre-produzione con il titolo provvisorio Alien: Romulus e ha già un luogo e una data per l'inizio delle riprese. Sempre il sito web anticipa che i lavori principali per Alien: Romulus partiranno ufficialmente il 6 febbraio 2023. Se lo scoop risulterà accurato, allora preparatevi a grosse novità relative al film nelle prossime settimane.

Infine, il sito web rivela anche che la location principale per Alien: Romulus sarà Budapest, in Ungheria, una città sempre più a centro delle produzioni hollywoodiane. Naturalmente tutti gli occhi dei fan saranno rivolti alla meravigliosa città europea, quindi se capitate da quelle parti intorno alla prima settimana di febbraio state in guardia per eventuali avvistamenti di xenomorfi.

Ricordiamo che, al momento, tutto quello che sappiamo sul film è che Cailee Spaeny (Mare of Easttown) fa già parte del cast. Ma cosa può anticipare il sottotitolo Romulus? Essendo un titolo di lavorazione è probabile che cambierà in futuro, ma intanto va notato che si tratta di un altro riferimento alla mitologia dopo i precedenti episodi della saga Prometheus e Covenant e con Ridley Scott in produzione non sarebbe sorprendente scoprire che questo episodio sarà in qualche modo collegato agli ultimi. Restate sintonizzati.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Alien tornerà anche con la prima serie tv live action, in sviluppo per FX/Disney Plus.