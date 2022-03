Alien: Fede Alvarez dirigerà un nuovo film standalone prodotto da Ridley Scott

Mentre Ridley Scott parla della continuazione della saga prequel di Alien, arriva una grande notizia per i fan del franchise: Fede Alvarez scriverà e dirigerà un nuovo Alien. Il regista è noto grazie a Don't Breathe, e realizzerà il film per Hulu, come parte dell'accordo di 20th che lo obbliga a fornire 10 pellicole all'anno alla Disney.

L'annuncio della nuova pellicola arriva proprio mentre si lavora alla serie TV di Alien, realizzata da FX e curata da Noah Hawley. Questa serie, pur essendo legata al franchise, non presenterà il personaggio di Ripley, il cacciatore di alieni di Sigourney Weaver. Questo perché gli eventi dello show costituiscono un prequel, e Ripley non era presente a quei tempi. Inoltre sarà il primo prodotto di Alien ambientato sulla terra, in un periodo che cadrebbe verso la fine di questo secolo, quindi tra circa 70 anni.

Ridley Scott, che ha dato il via a tutto dirigendo l'originale del 1979 , produrrà la pellicola di Alvarez con la sua Scott Free. Non abbiamo ancora dettagli di trama, ma sappiamo che il nuovo film sarà uno standalone, dunque completamente separato da quanto visto nelle opere cinematografiche precedenti. Un'operazione che desta sicuramente molta curiosità nei fan.

Si tratta di un annuncio che arriva a sorpresa, perché tempo fa si era parlato di un film prequel, che avrebbe dovuto vedere in cabina di regia Neil Blomkamp. Si trattava di un'operazione decisamente diversa da questa. Tuttavia la Fox lo ha messo in pausa nel 2017, e da allora non se n'è più parlato. Per fortuna, però, i fan non resteranno a bocca asciutta.