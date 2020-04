Alien: una fan ha creato una mascherina Facehugger

In questo difficile periodo non si può proprio fare a meno di utilizzare mascherine, ma l'ispirazione degli appassionati di Alien non si è di certo fermata e c'è chi si è adeguato alla situazione.

Avete presente quei simpatici cuccioli che si avvinghiavano ai volti dei malcapitati per infliggere loro sofferenze inimmaginabili nei vari film? Bene, una donna conosciuta con il nome di Lady Frankenstein ha voluto creare una mascherina che riprendesse proprio la forma dei Facehugger, e il risultato, come è possibile vedere dalle foto postate su Facebook, è davvero sorprendente.

A dirla tutta, era stato Piero Angela a paragonare il Coronavirus al Facehugger per primo. La donna, di origini tedesche, si è superata nell'esaudire la richiesta del marito fan di Alien, che ora potrà andare a fare la spesa e spaventare tutti, rispettando però le regole.

Le varie immagini pubblicate ci guidano passo passo nella creazione del Facehugger. Purtroppo le istruzioni allegate sono scritte in tedesco, ma con la traduzione automatica di Facebook è possibile intuire il procedimento a grandi linee, semmai qualcuno volesse replicare l'impresa. Cosa ne pensate della mascherina? La indossereste? Oppure è qualcosa di davvero troppo grottesco?

