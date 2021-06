Alien: emersi nuovi, entusiasmanti e spaventosi concept-art del film di Neill Blomkamp!

Come forse saprete, dopo l'uscita di Prometheus di Ridley Scott, il regista Neill Blomkamp iniziò a sviluppare un nuovo sequel di Alien al quale la 20th Century Fox diede il via libera prima di metterlo in attesa a tempo indeterminato nel 2017.

Oggi la 20th Century Fox non esiste più ed è diventata la 20th Century Studios, si muove sotto l'egida della Disney e sta sviluppando una nuova serie tv di Alien con Noah Hawley: ma per i fan il progetto di Blomkamp è ancora oggi, dopo diversi anni, una sorta di Santo Graal del franchise.

A tal proposito, l'artista Geoffroy Thoorens ha creato alcuni interessanti pezzi di concept art per il progetto, che lo stesso Blomkamp ha condiviso sui social media. AvP Galaxy ha recentemente sottolineato di aver scoperto una varietà di altre immagini per il progetto sulla pagina ArtStation dello stesso Thoorens: in calce potete trovare un esempio, mentre cliccando sul link della fonte avrete a disposizione tutte le altre immagini. Le foto comunque anticipano due grossi cambiamenti, ovvero una reimmaginazione dei look di Hicks e Newt, due personaggi conosciuti in Aliens di James Cameron e che in Alien 3 vennero esclusi da David Fincher: ciò probabilmente significa che il film di Blomkamp avrebbe tenuto conto solo dei primi due film della saga.

I dettagli completi per il fantomatico Alien 5 non sono mai stati rivelati, e a questo punto è improbabile che sarà mai realizzato ... anche perché Ridley Scott ha tutta l'intenzione di proseguire con la sua saga prequel di Alien.

