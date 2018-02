Alien, ecco alcuni concept art di un film della saga mai realizzato

, artista che ha partecipato alla realizzazione diedha condiviso, in data odierna, alcuni concept art di un film della saga mai realizzato.

La fanbase di Alien si rivelò entusiasta quando fu annunciato che Ridley Scott sarebbe tornato al comando della saga, dirigendo una serie di prequel. Prometheus e Covenant, però, non sono stati accolti molto bene da critica e pubblico e l'ultimo in particolare ha fallito miseramente al box-office, incassando soltanto 74 milioni di dollari. Un risultato che, di fatto, ha costretto la FOX a mollare momentaneamente la presa sul celebre franchise.

Le immagini pubblicate da Carlos Huante, dunque, non potranno far altro che rendere più nostalgici i fan di Alien. Queste le sue dichiarazioni: "Ecco alcuni concept di un progetto che non è mai stato realizzato. Evidentemente sono creature di scarso successo che non avrebbero funzionato tanto bene, al punto da spingerti a chiederti a cosa servissero. Beh, posso soltanto dire che erano state realizzate per uan nuova storia che non ha poi visto la luce, quindi non per Prometheus o Covenant, ma per qualcos'altro."

Che possano riguardare un film che Ridley Scott aveva in mente di realizzare e che poi ha abbandonato, oppure del fantomatico quinto capitolo di Alien che avrebbe dovuto dirigere Neil Blomkamp? Probabilmente non lo sapremo mai, ma quel che è certo è che il creatore del franchise ha ammesso di voler sviluppare i progetti futuri con la Disney, a seguito dell'accordo del secolo stretto con la 21st Century Fox.

Nonostante la Disney sia associata a contenuti per famiglie, Scott non dispera sul fatto che le cose possano andar bene anche per di film a contenuto violento, come quelli di Alien:

"Penso che sia grandioso, una buona cosa per la Disney. Tra tutti gli Studios, loro sono quelli in cima, si sono preparati molto, hanno pensato bene a molte cose, compreso il pubblico verso il quale preparano i propri prodotti. Per questo hanno successo. Possono certamente superare la linea del PG-13, perché nel momento in cui vedranno che alcuni contenuti sono di successo, fare un piccolo passo verso qualcosa di più oscuro non sarà un problema. Bisognerà vedere se lasceranno i contenuti di un certo tipo sotto l'etichetta Disney e quelli di un altro sotto quella Fox, di certo hanno un business plan per questo."