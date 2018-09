Alien: un documentario celebrerà il 40° anniversario del capolavoro di Ridley Scott

S'intitolerà Memory - The Origins Of Alien il documentario che uscirà nel 2019 per festeggiare il quarantesimo anniversario dall'uscita nelle sale del capolavoro di Ridley Scott. Il progetto, diretto da Alexandre O. Phillippe, racchiuderà dei contenuti inediti ed esclusivi sulla lavorazione del film e altre curiosità sullo script.

In particolare ci sarà del materiale inedito dello scrittore Dan O'Bannon e del designer HR Giger, tra cui alcune informazioni su Dark Star, primo film da regista di John Carpenter, uscito nel 1974.

Alien compirà 40 anni nel 2019 e Fox sta pianificando una serie di eventi per celebrare questo traguardo, includendo un concorso di cortometraggi. Ora Screen Daily riporta la notizia del progetto di un nuovo documentario chiamato Memory - The Origins Of Alien. Sarà interessante vedere il film per scoprire l'apporto di O'Bannon al film dopo che la sceneggiatura venne pesantemente riscritta. Un documentario che si tuffa nel suo archivio e potrebbe regalare ai fan interessanti sorprese.

Dopo le deludenti reazioni a Alien: Covenant, il franchise di Alien sembra bloccato in un limbo che potrebbe portare a un periodo di stallo per quanto riguarda nuovi film della saga.

Alien è uno dei grandi capolavori della storia del cinema. Diretto da Ridley Scott nel 1979, il film include nel cast Sigourney Weaver, Yaphet Kotto, Veronica Cartwright, Ian Holm, Tom Skerritt, Harry Dean Stanton e John Hurt.

Il film si aggiudicò un premio Oscar nel 1980 per i migliori effetti speciali.