Alien, Disney lavora al nuovo film del franchise? I dettagli

Deadline riporta la notizia che Disney starebbe lavorando ad un nuovo film del franchise di Alien ai 20th Century Studios e avrebbe trovato anche il nome della protagonista, individuata nell'attrice Cailee Spaeny. La produzione sembra che abbia messo in moto il processo di lavorazione del film, con Fede Álvarez alla regia.

Al momento non ci sono conferme da 20th Century ma Cailee Spaeny avrebbe già incontrato la produzione e il regista per parlare del film. Sembra ormai tutto apparecchiato per il ritorno degli Xenomorfi. Sul nostro sito potete scoprire i cinque alieni più iconici del cinema.



Il primo film di Alien risale al 1979, per la regia di Ridley Scott. Da quel successo è nato un franchise enorme con protagonista Sigourney Weaver nei panni di Ellen Ripley. L'inizio delle riprese del prossimo capitolo potrebbe essere fissato nel 2023, con Spaeny protagonista e il resto del cast ancora in via di definizione.



Classe 1997, Cailee Spaeny è nota per i suoi ruoli in film come Pacific Rim - La rivolta, 7 sconosciuti a El Royale, Vice - L'uomo nell'ombra e How It Ends. Sul piccolo schermo ha recitato in Omicidio a Easttown al fianco di Kate Winslet e in The First Lady nel ruolo di Anna Eleanor Roosevelt, figlia di Eleanor e Franklin, interpretati nella miniserie da Gillian Anderson e Kiefer Sutherland.



Recuperate il nostro Everycult su Alien, il capolavoro di Ridley Scott.