Alien, Deadpool, Borat, Logan e tutti i film vietati in arrivo su Disney Plus a febbraio!

Da febbraio cambierà tutto su Disney+, con l'offerta di Star destinata ad ampliare il catalogo del popolare servizio di streaming on demand che rappresenta la casa di Star Wars, Pixar e Marvel Studios.

Dal 23 febbraio, Star sarà disponibile su Disney+ in Italia, e gli utenti possono attualmente abbonarsi a Disney+ al costo di 6,99€ al mese o 69,99€ all’anno. E' importante sottolineare che dal 23 febbraio Disney+ costerà 8,99€ al mese o 89,99€ all’anno: il nuovo prezzo sarà in vigore per i nuovi abbonati dal 23 febbraio 2021, mentre chi possiede già un abbonamento annuale o mensile potrà godere dell’offerta completa di Star senza alcun incremento di prezzo fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto.

Oltre ai nuovi arrivi sul lato serie tv, per quanto riguarda il cinema arriveranno opere pluripremiate che saranno disponibili al lancio: tra queste Braveheart - Cuore Impavido, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Alien, oltre ai classici come Pretty Woman, 58 minuti per morire - Die Harder, Il Diavolo veste Prada, Moulin Rouge! e Titanic.

Qui sotto lo spropositato elenco completo di tutti i film in arrivo. Prendetevi una buona mezz'ora per scorrerlo tutto: