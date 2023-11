Alien: Covenant, perchè David e Walter hanno due accenti differenti?

Arrivato al cinema nel 2017, Alien: Covenant regge tutta la sua narrazione sulle spalle di David e Walter, affascinanti androidi interpretati da Michael Fassbender. La differenza tra i due personaggi è legata non solo al loro essere un buono e un cattivo ma anche ad una particolarità della voce.

Mentre i fan hanno sviluppato una folle teoria su Gesù all'interno di Alien: Covenant, il pubblico ha la possibilità di percepire la differenza tra i due androidi non solo attraverso la loro indole buono/cattiva, ma anche grazie al modo in cui parlando entrambi. Non a caso, Walter, a differenza di David parla con accento americano molto marcato. La decisione fu presa per distingue in maniera più profonda i due dando modo agli spettatori di associare un elemento caratteristico al personaggio.

Se da un punto di vista cinematografico una scelta del genere è molto giustificabile, differente è il discorso riguardo la narrazione. Nella storia, infatti, la scelta potrebbe essere legata alle due origini sintetiche differenti dei personaggi: se David viene concepito come come un modello personalmente creato da Peter Weyland, che era britannico, come suo figlio e successore, Walter era un modello commerciale realizzato in serie.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Alien: Covenant.