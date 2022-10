Alien - La clonazione, il regista contro Joss Whedon: 'Bravissimo a fare film per idioti'

Per anni e anni Joss Whedon non ha mai nascosto il suo disprezzo per Alien - La clonazione, quarto capitolo del franchise horror da lui scritto e diretto da Jean-Pierre Jeunet, ma recentemente quest'ultimo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa attaccando pubblicamente, arrivando a definirlo uno "che realizza film per geek americani e idioti".

Nel corso degli anni Whedon ha dichiarato di odiare praticamente tutto del film, dal design della produzione alla colonna sonora, dal casting al modo in cui le battute sono state pronunciate. L'implicazione, presumibilmente, è che ci sia una buona sceneggiatura da qualche parte e che questa sia andata persa a causa dell'incompetenza di Jeunet. Da parte sua, Jeunet ha affermato di non preoccuparsi affatto delle critiche di Whedon al suo film.

Jeunet ha espresso il suo disprezzo non solo per Whedon, ma anche per i film Marvel e, più in generale, per i grandi blockbuster americani. Ma, nel caso specifico delle critiche a Whedon, i commenti di Jeunet sono più duri e rabbiosi degli altri, dato che ha definito il pubblico stesso come "idiota".

"So che Joss Whedon ha detto delle cose brutte su di me. Non mi interessa", ha dichiarato Jeunet all'Independent. "So che se Joss Whedon avesse fatto il film da solo, probabilmente sarebbe stato un grande successo. È molto bravo a fare film per i nerd americani - qualcosa di adatto agli idioti. Perché è molto bravo a fare i film della Marvel. Odio quel tipo di film. Sono sciocchi e stupidi".

Jeunet ha all'attivo alcuni classici di culto acclamati dalla critica, come Delicatessen e La città perduta, ma non molti successi commerciali mainstream. A parte Alien - La clonazione, il suo lavoro più noto negli Stati Uniti è probabilmente Il favoloso mondo di Amelie, che ha fatto conoscere al pubblico americano la star francese Audrey Tatou. Di conseguenza, è improbabile che le sue aspre critiche nei confronti del pubblico americano o della Marvel possano procurargli la stessa ondata di rabbia che ha investito ad esempio registi come Martin Scorsese e Terry Gilliam, molto più noti e amati anche dal pubblico di lettori di fumetti.

Per Scorsese, ricorderete, i film Marvel non sono cinema; mentre le dichiarazioni di Gilliam vertevano sul fatto che i Marvel Studios mettono in pericolo la libertà creative delle piccole realtà produttive.