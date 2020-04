Alien: Awakening, tutto ciò che sappiamo sul nuovo film della saga di Ridley Scott

Con la fusione fra la 20th Century Fox e la Disney i diritti di sfruttamento di Alien sono passati in mano alla seconda, lasciando nel dubbio tutti i fan del franchise sci-fi/horror creato da Ridley Scott.

Nello specifico, stiamo parlando di Alien: Awakening, terzo episodio della saga prequel di Alien che dovrebbe portare a compimento i piani del regista iniziati con Prometheus e proseguiti con Alien: Covenant.

Se il primo film aveva ottenuto ampi consensi a livello di critica e di pubblico, con $430 milioni di dollari incassati a livello globale, lo stesso non si può dire del secondo, che invece ha incassato soltanto $240 milioni in tutto il mondo, e sebbene non sia classificabile come flop, di certo ha mostrato una performance al di sotto delle aspettative.

Le voci circa un terzo episodio hanno iniziato a circolare online dal dicembre 2017, poco dopo l'uscita di Covenant, quando un utente del forum Blu-Ray.com che affermava di aver lavorato al film dichiarava: "Il sequel di Covenant doveva originariamente iniziare la pre-produzione questo mese a Sydney, ma dopo che i risultati del botteghino sono stati inferiori alle aspettative, alcuni mesi fa è stata messa all'asta un'unità di magazzino piena di roba. Quindi il piano originale di iniziare subito un altro film è decisamente cambiato".

E i piani per proseguire la saga c'erano eccome, come dimostrano queste dichiarazioni di Ridley Scott ai tempi della promozione di Covenant: "Se questo capitolo avrà successo, potrebbero esserci altri tre film." Ulteriori conferme sarebbero arrivate successivamente da Empire, che ha condiviso addirittura alcuni dettagli sulla trama: secondo quanto riferito, il film avrebbe seguito gli Ingegneri che davano la caccia a David e ai suoi embrioni di Xenomorphi, tutti diretti verso LV-426, il pianeta dove l'equipaggio della Nostromo atterra e trova le uova di Xenomorphi all'inizio dell'Alien originale. Secondo un'intervista di Scott con Fandango, Awakening avrebbe portato la serie al punto di partenza. "Ce ne sarà un altro prima di chiudere il cerchio, letteralmente e logicamente: Prometheus, Covenant, Awakening, prometeo, alleanza, risveglio".

Impossibile dire a che punto si trova quel film adesso, ma sia Michael Fassbender che Katherine Waterson hanno dichiarato di essere pronti a tornare: "Adoro lavorare con Ridley, ed è stato davvero un momento per me quando sono salito sul set a Prometheus. Adoro il personaggio. Mi diverto molto. Quindi sì, io mi piacerebbe sicuramente" ha detto l'interprete di David, mentre la nuova co-protagonista ha affermato: "Sarei assolutamente pronta a tornare se mi chiamassero".

