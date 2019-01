Alien: Awakening, Katherine Waterston vuole tornare, ma il film si farà?

Nel corso di una recente intervista Katherine Waterston, co-protagonista di Alien: Covenant, si è detta ancora molto interessata a partecipare al nuovo film del franchise, conosciuto ad oggi con il nome di .Alien: Awakening.

Il problema è che, per il momento, la 20th Century Fox non sarebbe interessata a produrre la pellicola.

Parlando con The Playlist, l'attrice ha detto: "Non vivo a Hollywood, e di conseguenza di solito sono sempre l'ultima persona a sapere cosa sta succedendo nella mia carriera, quindi probabilmente non sono la persona migliore alla quale chiedere circa il futuro del franchise. Ma recentemente ho avuto qualche dritta e ho saputo quali sarebbero stati i piani per la saga dopo Covenant, e so che sono molto interessanti. Io sarei assolutamente disposta a tornare se dovessero chiamarmi, ma per il momento questo è tutto ciò che so. Di più non posso dire purtroppo."

Esattamente come accadde per Prometheus, anche per Alien: Covenant la risposta di fan e soprattutto della stampa specializzata è stata piuttosto mista, con le numerose lodi alla messa in scena, agli effetti speciali e al taglio filosofico intrapreso da Ridley Scott che però sono state accompagnate anche da altrettante critiche ala sceneggiatura e ai personaggi. Il franchise quest'anno festeggerà il suo 40esimo anniversario, e la 20th Century Fox ha recentemente annunciato di voler celebrare il film originale diretto da Scott nel 1979 in grande stile.

Sappiamo che il progetto mirerà ad un' "espansione multimediale" dedicata ad Amanda Ripley, ma per ora è stato annunciato soltanto un videogame per dispositivi mobile intitolato Alien: Blackout. Cosa ben più importante, la stessa Fox ha dichiarato che un nuovo film non è attualmente in sviluppo.

Voi cosa ne pensate della faccenda? Fatecelo sapere nei commenti.