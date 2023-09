Alien, arriva Aliens: Bishop: sarà un sequel diretto di Aliens e Alien 3

Il film e la serie Tv di Alien sembrano essere spariti dai radar. In compenso, è stato annunciato Alien Bishop. Il nuovo romanzo, scritto da T.R Napper, sarà considerato un sequel diretto di Alien e Alien 3.

Il librò continuerà l’arco narrativo di Bishop, il personaggio apparso nella saga per la prima volta in forma di Cyborg, e successivamente in forma umana. Ecco la trama del romanzo:

“Danneggiato in modo massiccio in Aliens e Alien3, il sintetico Bishop ha chiesto di essere spento per sempre. Il suo creatore, Michael Bishop, ha altri piani. Cerca le conoscenze degli Xenomorfi immagazzinate nella mente dell'androide e riporta in vita Bishop, ma per quale motivo? Non più dipendente della Weyland-Yutani Corporation, Michael dice alla sua creazione che vuole far progredire la ricerca medica a beneficio dell'umanità. Ma dove trova le risorse necessarie per portare avanti il suo lavoro? Con chi si allea di nuovo? Bishop è inseguito dal Capitano dei Marines Coloniali Marcel Apone, comandante de Il Conde e fratello minore del Sergente Maggiore Alexander Apone, una delle vittime della missione maledetta su LV-426. Sulle sue tracce ci sono anche i "Dog Catchers", commando impiegati dalla Weyland-Yutani. Chi altro potrebbe beneficiare della conoscenza intima di Bishop delle creature più letali della galassia?"

Sembra quindi che la saga di Alien avrà un seguito, e non è escluso che in futuro il nuovo romanzo possa essere una fonte di ispirazione per un nuovo lungometraggio, o serie, della saga. Il romanzo è preordinabile e sarà acquistabile dal 12 dicembre 2023. Esiste anche una serie animata dedicata alla saga, ma sembra che Disney+ non voglia pubblicare Alien vs Predator.