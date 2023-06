Alien, annunciata la data d'uscita del nuovo film: ecco quando arriverà

A pochi giorni dal ritorno nelle sale di Alien di Ridley Scott e Aliens di James Cameron, continuano le fortune degli amanti della saga sci-fi horror, dato che Disney ha annunciato la data d'uscita del nuovo Alien di Fede Alvarez.

La produzione di un nuovo capitolo della serie Alien è iniziata nelle scorse settimane e in queste ore The Walt Disney Company ha confermato che il film arriverà nelle sale il prossimo anno, più precisamente il 16 agosto 2024: non è chiaro al momento come e per quanto lo sciopero degli sceneggiatori in corso avrà un impatto sulla lavorazione del nuovo Alien, guidato dall'acclamato regista uruguaiano famoso per il thriller Don't Breathe e il remake de La casa del 2013.

Il nuovo Alien, per il quale vengono tenute nascoste la maggior parte delle informazioni, vede nel cast Cailee Spaeny, Isabela Merced e David Jonsson, oltre ad Archie Renaux, Spike Fearn e Aileen Wu. Il film arriverà dopo il successo di un'altra rielaborazione Disney di un franchise precedentemente non-Disney, vale a dire Prey, fortunato prequel originale della saga di Predator arrivato direttamente in streaming su Disney+ e accolto favorevolmente sia dalla critica che dal pubblico. La saga di Alien sarà doppiamente fortunata, perché oltre alla produzione del nuovo film per le sale cinematografiche è in programmazione anche una serie tv di Alien, sviluppata dal creatore di Fargo e Legion Noah Hawley.

Vi terremo aggiornati con tutte le prossime novità, dunque continuate a seguirci.