Alien 5, lo Xenomorpho dal film cancellato di Neill Blomkpamp in una nuova immagine

Doveva essere il film del franchise che avrebbe cancellato gli eventi Alien 3 e La Clonazione per ricollegarsi direttamente ad Aliens, ma l'Alien 5 di Neill Blomkamp è stato cancellato per lasciare spazio di manovra a Ridley Scott e al suo Covenant, rivelatosi poi un verso insuccesso al boxoffice, con critiche anche negative.

Prima della cancellazione, sol senno di poi forse sbagliata, Blomkamp ci aveva regalato una serie di concept art del suo film, mostrandoci una Sigourney Weaver nei panni di una Ripley ormai invecchiata e anche ricoperta da una sorta di armatura dalle fattezze di uno Xenomorpho, materiale che aveva entusiasmato non poco i fan, soprattutto per il ritorno dell'attrice e la cura dei dettagli.



La cancellazione ha infranto poi il sogno, ma comunque è oggi lo stesso Blomkamp che è tornato via Instagram a condividere una nuova immagine di una concept figure dedicata al nuovo Xenomorpho che sarebbe stato introdotto nel film, differente soprattutto da tutti gli altri visti nel franchise a causa delle sue quattro braccia. Come è possibile vedere, infatti, la creatura ha attaccate ai fianchi un altro paio di braccia, più corte rispetto alle articolazioni principali ma ugualmente pericolose.



Almeno per ora, comunque, sembra che non vedremo mai questo Xenomorpho al cinema, anche se ci auguriamo che qualcuno possa rivalutare la decisione della Fox e provare a dare una possibilità a Blomkamp, nonostante persino il regista la veda molto difficile.