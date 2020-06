Alien 5, Sigourney Weaver torna sul film mai realizzato: 'Mi hanno chiesto di tornare'

Alien, il franchise nato dalla mente visionaria di Ridley Scott nel 1979, torna a fa parlare di sé con il famigerato quinto, mai realizzato, che avrebbe visto nuovamente protagonista Sigourney Weaver. L'attrice ha infatti rivelato di essere stata contattata per riprendere il personaggio di Ellen Ripley, suo iconico ruolo.

Secondo quanto rivelato, la Weaver avrebbe ricevuto dal produttore del franchise Walter Hill un fascicolo di 50 pagine contenente i dettagli del tanto atteso sequel: al suo interno anche la proposta del regista di Distric 9 Neill Blomkamp.

La proposta sarebbe arrivata addirittura un anno e mezzo fa, ma forse complice anche l'impegno sul quadruplo set di James Cameron e del suo Avatar, l'attrice non sembrerebbe interessata a riprendere il ruolo dell'intrepida astronauta.

"Non sono sicura, Ridley è ormai andata in un altra direzione, ha fatto tutto quello che doveva. È tempo per lei di un po' di riposo", ha detto l'attrice ai microfoni di Empire. "Ho sempre sempre pensato che fosse una specie di compagna, la porto sempre con me. Ricordo che io e i ragazzi degli effetti speciali eravamo una bella squadra. Me ne stavo penzoloni per aria e loro mi portavano tè caldo con un po' di rum nei momenti di stress. Eravamo un'unica grande famiglia ed era qualcosa che amavo. Non ero il classico personaggio femminile in abito da sera e tacchi, sempre attenta a rimanere in ordine. Indossavo una tuta e sembravo la scimmia grassa che si nascondeva tra i tecnici del set."

Insomma, sembra che nonostante gli sforzi, almeno per adesso, il film incompiuto prima di Joss Whedon e poi di James Cameron dovrà rimanere uno strano, enorme, uovo... Ma non è detto che prima o poi non si schiuda.

