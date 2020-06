Alien 5: la sceneggiatura del sequel è stata scritta durante il lockdown!

La sceneggiatura di Alien 5 è stata completata nel mese di marzo, in pieno lockdown necessario a causa della pandemia globale di Coronavirus. Ad occuparsi dello script è stato Walter Hill, uno degli storici produttori del franchise di Alien. Inizialmente Alien 5 era stato messo in cantiere ben prima di Covenant, salvo poi finire in stand by.

Brandywine Productions ha pubblicato di recente un'immagine del copione di Alien 5; osservando la foto non è semplice carpire qualche dettaglio in più sul film, a parte due citazioni di Edgar Allan Poe e William Tecumseh Sherman.

La produzione del film è ancora in corso ma la foto svela come il film sia in lavorazione, e la scrittura sia entrata nel vivo già da qualche mese.



Sul franchise ci sono diverse opzioni per il futuro, con James Cameron che ha mostrato interesse per un sequel di Alien e Ridley Scott che da tempo vorrebbe realizzare il terzo prequel di Alien ma in seguito al flop di Alien: Covenant, sia di critica che di botteghino, è difficile che possa davvero concretizzare il progetto.

Ora attendiamo nuove notizie riguardo Alien 5, dopo che la foto del copione è stata resa pubblica. Un'ipotesi potrebbe riguardare la Disney, interessata a proseguire il franchise dopo l'acquisizione della 20th Century Fox.



Su Everyeye trovate la recensione di Alien e la recensione di Alien: Covenant.