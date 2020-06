Alien 5, parla Walter Hill: 'Sigourney Weaver è fondamentale per il nuovo film'

La scorsa settimana abbiamo sentito l'opinione di Sigourney Weaver su un eventuale ritorno di Ripley nella saga di Alien, ma il produttore Walter Hill è tornato a parlare di un prossimo film in una nuova intervista con SyFy pubblicata qualche ora fa.

Hill, storico produttore del franchise, dopo aver rivelato che i lavori sulla sceneggiatura di Alien 5 si sono intensificati durante il lockdown, ha spiegato che la Weaver è fondamentale nella storia concepita da lui e da David S. Goyer.

"Sigourney, come del resto ha fatto fin dall'inizio, è troppo modesta. La sua presenza è fondamentale per la concretizzazione di questa storia, che racconta una nuova avventura terrificante ma che è anche una meditazione sia sull'universo del franchise Alien che sul destino del personaggio del tenente Ellen Ripley."

Nonostante l'insistenza di Hill sul fatto che si stia lavorando ad un nuovo film della saga e che la Weaver dovrebbe riconsiderare il suo coinvolgimento, al momento non ci sono certezze sulla sua ufficialità. L'ultima uscita del franchise, Alien: Covenant del 2017, ha incassato $74 milioni di dollari al botteghino domestico e $240 milioni di dollari in tutto il mondo, e da allora il franchise è diventato di proprietà di The Walt Disney Company, che come saprete ha acquistato la 20th Century Fox. Sebbene la House of Mouse abbia precedentemente accennato al proseguo di storici franchise Fox, nessun piano concreto è mai stato confermato finora.



Come spiegato in una recente intervista col Los Angeles Times, comunque, Ridley Scott è intenzionato a dirigere almeno un nuovo episodio, così da concludere la saga prequel di Prometheus e ricollegarsi all'Alien del 1979.