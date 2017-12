Alien 5: Neill Blomkamp ci stuzzica con delle nuove concept art: lo Xenomorfo attacca!

Losi prepara ad attaccare, nel nuovo disegno che il regista Blomkamp ha postato di Alien 5 ! Date pure un'occhiata all'immagine e diteci che ve ne pare nei commenti.

Dopo che Covenant non ha ottenuto il successo che Ridley Scott sperava, Neill Blomkamp, che doveva dirigere Alien 5, pare voler quasi riportare l'interesse del publico su quella che doveva essere la sua pellicola, con un paio di concept art mai viste finora.

Il progetto di Blomkamp venne messo da parte nel momento in cui Scott iniziò a ricreare l'universo di Alien, prima con Prometheus, poi con Covenant; tuttavia, dato lo scarso successo del secondo film, quello che doveva diventare un nuovo franchise (con minimo 4 o 5 film), al momento è appeso a un filo e non si sa bene quale futuro potrà vedere.

Con l'acquisizione di Fox da parte di Disney e con la cancellazione del sequel di Covenant, Blomkamp ha quindi deciso di postare su Instagram un piccolo "reminder" di come sarebbero potute andare le cose...

Anche nel 2015 il regista aveva realizzato alcune possibili concept art per Alien 5 ma, in questa che potete vedere qui sotto, si nota lo Xenomorfo che si prepara ad attaccare! Che ve ne pare?

Di like, il suo post, ne ha presi davvero tanti in pochissime ore e chissà che, con Scott che si sta un po' perdendo nella sua stessa mitologia, riprendere Alien 5 non sia davvero il modo per far resuscitare un prodotto che, almeno a vedere i numeri, ha un fandom ancora di tutto rispetto.

Vedremo.