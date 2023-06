Alien 3, David Fincher ricorda: 'Giurai che non avrei più fatto lo stesso errore'

Se non tutte le ciambelle riescono col buco, è altrimenti plausibile che anche a un regista come David Fincher qualcosa possa andar storto: nel caso del regista di Seven e Fight Club quel qualcosa porta il nome di Alien 3, criticatissimo dai fan della saga e ricordato dal diretto interessato come un vero e proprio momento chiave della sua carriera.

A parlarne è stato lo stesso Fincher che, dopo aver ammesso di aver capito i sentimenti di Herman Mankievicz e di suo padre durante le riprese del film, ricorda di aver solennemente giurato che non avrebbe mai più commesso l'errore di accettare di prendere in mano una situazione come quella del terzo Alien.

"Giurai che non avrei mai più commesso lo stesso errore. Ho fatto un sacco di roba nuova, ma non ho più accettato progetti che non avessero uno script o nei quali non credessi o che non riuscissi a capire o che non avrei saputo trasmettere agli spettatori. Al tempo stesso capii che avrei voluto continuare a commettere da me i miei sbagli, senza ereditare quelli di altre persone" sono state le parole del regista di Mank.

