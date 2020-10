Alicia Vikander: scoprite cosa le ha regalato Michael Fassbender per il compleanno

Michael Fassbender ed Alicia Vikander formano una delle coppie più famose al mondo (con buona pace di Ben Affleck ed Ana De Armas). I due si sono sposati nel 2017, e il marito continua a sorprendere la compagna con dei regali di compleanno niente male.

Entrambi hanno trascorso un lungo lockdown in Francia a causa della pandemia, in cui hanno avuto modo di dedicarsi come tutti alla cucina: "Dà molta soddisfazione, ti senti in contatto con i tuoi antenati quando riesci a preparare il pane con la farina e l'acqua", aveva dichiarato l'attrice in merito. In occasione del trentaduesimo compleanno Fassbender ha però deciso di movimentare un po' le cose:

"Mio marito mi ha sorpresa con un viaggio in Svezia. Sono atterrata, mi sono sottoposta al test per il Covid ed è risultato negativo, quindi ho potuto trascorrere del tempo con mia madre, mio padre e un sacco di altri familiari che non vedevo da tempo", ha rivelato Vikander, che si è potuta godere i suoi cari grazie al viaggio organizzato a sorpresa dal marito.

Purtroppo anche le star più importanti sono state costrette a prendere le distanze dai cari, ma per lo meno l'attrice ha potuto fare ritorno nella sua terra natale per un breve periodo. Vikander aveva incontrato Fassbender, di origini tedesche e irlandesi, nel 2014 e i due avevano mantenuto la relazione segreta fino al 2016, per poi celebrare una matrimonio tra intimi ad Ibiza l'anno successivo. Nel frattempo i fan attendono di rivedere Alicia Vikander nel sequel di Tomb Raider.