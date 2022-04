Alicia Vikander sulle scene di nudo ad inizio carriera: 'Non mi sentivo protetta'

La star di Tomb Raider Alicia Vikander, che sostituirà Michelle Williams in Firebrand, ha raccontato di come non si sia sentita protetta nelle scene di nudo all'inizio della sua carriera e della mancanza dei coordinatori d'intimità sui set.

L'attrice ha parlato ad Harper's Bazaar UK delle sue esperienze non sempre positive durante alcune produzioni e di come i coordinatori "avrebbero dovuto esistere all'inizio della mia carriera" per frenare gli incontri scomodi.

Il cosiddetto coordinatore d'intimità è una nuova professione del mondo cinematografico e televisivo, che si occupa di gestire nel modo migliore le scene di sesso sul set.

"Mi sono trovata in situazioni che non andavano bene, in cui non mi sentivo protetta", ha detto Vikander. “Ognuno è impegnato a fare le proprie cose e, nel mezzo, c'è un attore che siede lì nudo per un paio d'ore”. Ha continuato: "Qualcuno dovrebbe arrivare con una vestaglia, ma non lo fanno".

L'attrice ha avuto delle scene di nudo in "Tulip Fever" e "Earthquake Bird" di Netflix e ha definito la nudità sullo schermo "mai facile" da filmare. "L'unica cosa che non può essere improvvisata è una scena intima: devi fare una coreografia e attenerti ad essa. "Sono molto a mio agio con il mio corpo e ho fatto un bel po' di scene di nudo e di sesso, ma non è mai facile."

E voi cosa nè pensate? Eravate a conoscenza di questa nuova figura professionale? Per concludere, vi lasciamo con le parole di Alicia Vikander riguardo il sequel di Tomb Raider.